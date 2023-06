Weltrekord verbessert: Mit dem Motorrad binnen 22 Stunden in 15 Ländern

Der belgische Motorradfahrer Thierry Sarasyn hat einen neuen Weltrekord aufgestellt und mit seiner Kawasaki in 22 Stunden 15 Länder besucht. Damit hat er die vorherige und ebenfalls von ihm aufgestellte diesbezügliche Bestmarke (13 Länder in einem Tag) noch einmal verbessern können – mit Bridgestone-Motorradreifen des Typs „Battlax Sport Touring T32“ an seiner Maschine.

