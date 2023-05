Erfolgreicher Auftakt für die Tuning World Bodensee

Die Messe Friedrichshafen GmbH zieht ein positives Fazit des Auftakttages der von ihr veranstalteten Tuning World Bodensee. Pünktlich zum gestrigen Start sollen die ersten Autofans massenweise in die Hallen geströmt sein. Das wird als gutes Omen für die Tuningmesse gewertet, die noch bis einschließlich Sonntag ihre Pforten geöffnet hat und Besuchern in diesem Jahr „ein Programm mit satter Leistungssteigerung“ bieten will. Heißt: noch mehr Autos, noch mehr Aussteller und noch mehr Shows. Und das mitunter auch nach Messeschluss, zumal es heute und morgen ab 18 Uhr jeweils mit After-Show-Partys weitergeht bis hinein in die Nacht. cm