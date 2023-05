Delticom schreibt rote Zahlen im Auftaktquartal – Prüfer: „Profitables Wachstum“

Im ersten Quartal des neuen Jahres konnte Delticom 78 Millionen Euro umsetzen und damit 13,8 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Laut dem in Hannover ansässigen Onlinereifenhändler liege dieser Rückgang vornehmlich an einer „Verschiebung des Umsatzes“. Delticom dazu: „Im Q1 2023 war in Delticoms Onlineshop Reifendirekt.de noch keine Umrüstung auf Sommerreifen in größeren Mengen zu verzeichnen.“ Auch habe man eine „verzögerte Bevorratung im Handel“ wahrgenommen.

