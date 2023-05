Rekordquartal bei Toyo Tires – Margenverfall

Die Toyo Tire Corporation konnte im ersten Quartal des neuen Jahres einen Rekordumsatz in Höhe von 129 Milliarden Yen (873 Millionen Euro) verzeichnen, wobei das Umsatzplus von 26,9 Prozent vorwiegend auf starke LLkw-Reifenabsätze in Nordamerika zurückzuführen sei, so der japanische Hersteller in seinem Quartalsbericht. Der Betriebsgewinn hingegen gab deutlich nach, was wiederum an „Veränderungen im Produktmix“ gelegen habe. Während der Konzern insgesamt eine Marge von 11,3 Prozent verzeichnete (Vorjahresquartal: 15,9 Prozent), lag die Reifensparte noch bei 12,4 Prozent (18,2 Prozent). Dennoch hält Toyo Tires an seiner bisherigen Prognose für das laufende Geschäftsjahr fest, nach der der Jahresumsatz bei 540 Milliarden Yen (Vorjahr: 497 Milliarden Yen) und der operative Gewinn bei 50 Milliarden Yen (44 Milliarden Yen) liegen soll. arno.borchers@reifenpresse.de

