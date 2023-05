Giti Tire Motorsport fährt „mit fehlerfreier Präzision“ zum 24-Stunden-Rennen

Bei Giti Tire Deutschland (Hannover) blickt man mit großer Zuversicht auf das kommende 24-Stunden-Rennen, das am 20. und 21. Mai auf dem Nürburgring ausgetragen wird. Das Team Girls Only von Giti Tire Motorsport by WS Racing konnte bei den Qualifikationsrennen nicht nur von der Pole Position starten, sondern den Sieg in der Klasse SP8T mit dem neuen BMW M4 GT4 (G82) auch „mit fehlerfreier Präzision“ ins Ziel fahren. Beim Rennen selbst tritt das Girls-Only-Team bereits zum fünften Mal in Folge an, dieses Jahr mit den Fahrerinnen Célia Martin, Fabienne Wohlwend und Beitzke Visser. Hersteller Giti Tire stellt dabei wieder Reifen vom Typ Giti Compete GTR1 sowie den vollen Rennsupport für das Team zur Verfügung und hofft im Rahmen der Renneinsätze, auch für die Weiterentwicklung von Straßenreifen wichtige Erkenntnisse zu erreichen. Außerdem wolle Giti Tire das 24-Stunden-Rennen für „ein großes Kundenevent“ nutzen, heißt es dazu in einer Mitteilung. Und nicht zuletzt werde das Rennen das erste Ereignis sein, bei dem Giti Tire und Sparco ihre im März geschlossene Co-Branding-Partnerschaft erstmals öffentlich bekunden wollen. Stefan Brohs, Marketingdirektor Europe beim Hersteller, sagt dazu: „Dies wird ein riesiges Wochenende für Giti Tire Motorsport. Das Girls-Only-Team ist in hervorragender Form, der technische Support ist bereit, und unsere fantastische Partnerschaft mit Sparco wird jedem Zuschauer vor Ort oder online vor Augen geführt werden.“ ab