Hilfe für Erdbebenopfer in Syrien/der Türkei durch Superior(-Mitarbeiter)

Im April hat der Räderhersteller Superior Industries 40.000 Euro an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe gespendet, das damit Opfer des Erdbebens unterstützt, das im Februar in Syrien und der Türkei für großes Leid gesorgt hat. Darüber hinaus haben Mitglieder des Betriebsrates des Unternehmensstandortes Werdohl Sach- und Geldspenden in Höhe von mehr als 15.000 Euro direkt in das Krisengebiet gebracht. „Die Hilfsbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen ist überragend“, lobt Michael Jordan, Vice President Human Resources Europe bei Superior. „Dank der gesammelten Sach- und Geldspenden konnten wir den Opfern unter anderem Hygieneartikel, Heizstrahler, Lebensmittel und Tiernahrung zur Verfügung stellen. Eine Familie erhielt einen dringend benötigten Wohncontainer. Besonders freuten sich die Kinder über Spielzeuge und Schokolade, die ein wenig Normalität in den Alltag der Menschen bringen“, ergänzt er. cm