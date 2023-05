Anmeldefristen für BRV-Lehrgänge „Manager“ und „Reifenfachverkäufer“ enden bald

In Kürze enden die Anmeldefristen für die BRV-Lehrgänge „Manager im Reifenfachhandel“ und „Reifenfachverkäufer (PoS)“. Interessenten können sich noch bis zum 12. (Manager) bzw. 16. Mai (Reifenfachverkäufer) direkt auf der Website des BRV anmelden. Am 12. Juni startet dann der dreiwöchige Lehrgang „Manager im Reifenfachhandel“ (ehemals „Junior Manager“). Wie der Verband dazu mitteilt: „Teilnehmer, die ihre Managementkompetenzen erhöhen, zukunftsorientierte Unternehmenssteuerung sowie Grundlagen und Erfolgsfaktoren des Personalmanagements kennenlernen wollen, sind beim Managerlehrgang genau richtig.“ Eine Woche später, am 19. Juni, beginnt dann der Lehrgang für “Reifenfachverkäufer (PoS)“. Die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zu erkennen, stehe im Mittelpunkt dieses Lehrgangs. „Neben dem zielführenden Verkaufsgespräch in Theorie und Praxis trainieren die Teilnehmer vor allem den erfolgreichen Abschluss mit Fokus auf Kundenzufriedenheit und mögliche Zusatzverkäufe“, so der Verband abschließend; Weitere Informationen und Anmeldung über den BRV. ab