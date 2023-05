Beteiligungsgesellschaft will Arconic Corp. für 5,2 Milliarden Dollar übernehmen

Die Arconic Corporation mit Sitz in Pittsburgh (Pennsylvania/USA) soll einen neuen Eigentümer erhalten. Die Beteiligungsgesellschaft Apollo Global Management Inc. will für den metallverarbeitenden Konzern, zu dem bis zur Aufspaltung 2020 auch der Räderhersteller Alcoa Wheels gehörte, rund 5,2 Milliarden US-Dollar bezahlen. Der Käufer, der die Transaktion in der zweiten Hälfte dieses Jahres abschließen will, sieht in Arconic eine „einzigartiges Produktportfolio in einer Branche mit erheblichem Wachstumspotenzial“. Nach vollzogener Übernehme werden Arconic-Aktien nicht mehr an der Börse gehandelt. ab