BRV hat sein Handbuch „Reifen, Räder, Recht und mehr …“ überarbeitet

Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. hat das sogenannte BRV-Handbuch überarbeitet und in einer neuen, aktualisierten Auflage mit Stand März 2023 veröffentlicht. Auf 755 Seiten erfahren die Verbandsmitglieder darin alles über „Reifen, Räder, Recht und mehr …“, so der Titel des bekannten Standardwerks des hiesigen Reifenfachhandels. „Wie schon die steigende Seitenanzahl zeigt, haben diesmal zahlreiche neue Themen Einzug gehalten, gleichzeitig wurden Beiträge aktualisiert und nicht mehr aktuelle Themen herausgenommen. Das Ergebnis ist ein Nachschlagewerk auf den neusten Stand, das sich in der gesamten Branche großer Beliebtheit erfreut und als das Standardwerk für den deutschen Reifenfachhandel gilt“, heißt es dazu in einer Mitteilung des BRV. Das Handbuch steht seit 2020 ausschließlich digital zur Verfügung und kann auf der BRV-Website heruntergeladen werden. ab