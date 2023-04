Irmscher baut in Winnenden neu

Die Irmscher Firmengruppe wurde 1968 in Winnenden, aus dem Kapital des Verkaufs eines Rennfahrzeuges, gegründet. Inzwischen ist daraus eine weltweit agierende Firmengruppe gewachsen, die als Partner und Dienstleister der Automobilindustrie agiert. In der mehr als 55-jährigen Historie wurden laut eigenen Angaben bereits mehr als 500.000 Fahrzeuge an Irmscher-Produktionsstätten umgebaut. Jetzt wird in Winnenden neu gebaut.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN