Pyrum Innovations erzielt Bewertung „sehr gut“ im ESG-Rating von IMUG

Die Pyrum Innovations AG hat im ESG-Rating der IMUG Beratungsgesellschaft (Hannover) 72 von 100 Punkten erreicht. Die Nachhaltigkeitsleistung des Pyrolyseunternehmens mit Stammsitz in Dillingen/Saar werde damit als insgesamt sehr gut eingestuft. Das Rating von IMUG, laut Pyrum „eine der führenden Nachhaltigkeits-Ratingagenturen in Deutschland und Spezialist für Umwelt-, Sozial- und Governance-Forschung (ESG)“, sei im ersten Quartal 2023 durchgeführt worden und sei auf mehreren Untersuchungsbereichen basiert gewesen. Besonders stark habe Pyrum demnach unter anderem im Bereich „Produkte und Dienstleistungen“ abschneiden können, in dem das Unternehmen die volle Punktzahl erhielt. ab