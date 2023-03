Suche nach Reifen für Elektro-/Hybridautos in DBV-Shop integriert

Ab sofort bietet die DBV Würzburg GmbH in ihrem Händlershop eine Suchoption speziell für auf Elektro- und Hybridautos abgestimmte Reifen. Damit sollen Kunden des zur Alcar-Gruppe gehörenden Großhändlers „schnell und bequem“ Bereifungen für diese Fahrzeuggattungen identifizieren können. Dazu genüge in den Kategorien Reifen oder Komplettrad des DBV-Shops ein Klick in das Feld E-Fahrzeuge, und schon würden die passenden Reifenmarken und Profile angezeigt, heißt es. cm