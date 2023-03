Mangelmelder erweitert das KBA-Digitalangebot

Mit dem sogenannten Mangelmelder unter www.kba-online.de stellt das Kraftfahrtbundesamt (KBA) einen neuen digitalen Meldeweg für die Verkehrssicherheit oder die Umwelt beeinträchtigende Mängel an Fahrzeugen und Fahrzeugteilen zur Verfügung. Wer ein entsprechendes Problem vermutet, könne es auf diesem Wege nun „noch schneller und einfacher“ an die für Produktsicherheit im Straßenfahrzeugbereich zuständige Behörde melden, heißt es. Zumal der digitale Mangelmelder in vielfacher Hinsicht Vorteile bieten soll. Mit dem Ziel der Reduktion zeitaufwendiger Rückfragen sei die Menüführung so gestaltet worden, dass alle für die Prüfung erforderlichen Angaben direkt abgefragt werden, sagt das KBA. Neben einer textlichen Beschreibung des Mangels könne zugleich entsprechendes Bildmaterial hochgeladen werden. Letztlich sollen dadurch das Zusammenwirken von Nutzer und Behörde „noch effektiver“, die Bearbeitungsdauer verkürzt und die Verkehrssicherheitsarbeit des KBA verbessert werden. „Wir werden unsere digitalen Angebote für die Bürgerinnen und Bürger auf verschiedenen Themenfeldern weiter ausbauen, um die positiven Effekte bei der Nutzung unserer Services sukzessive weiter zu verstärken“, betont KBA-Präsident Richard Damm in diesem Zusammenhang. Insgesamt hat das KBA im Jahr 2022 nach eigenen Angaben etwa 900 Produktsicherheitsuntersuchungen durchgeführt, in deren Folge 522 Rückrufe durchgeführt und drei Millionen betroffene Fahrzeuge berücksichtigt wurden. cm