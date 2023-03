Iochpe-Maxion erzielt Umsatzrekord

Der Räderhersteller Iochpe-Maxion gab jetzt seine Zahlen für 2022 bekannt. Demnach ist der Umsatz des Unternehmens um 23,8 Prozent auf fast drei Milliarden Euro in 2022 angewachsen. Dies sei ein Umsatzrekord für das Unternehmen und ein Ergebnis der Preiserhöhung der Räder aufgrund der höheren Einkaufs- und Produktionskosten für diese. Beim EBITDA verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr auf nun 303,6 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr hatte das Rädersortiment für Nutzfahrzeuge weiter einen relevanten Anteil (48,2 Prozent) am Umsatz des Unternehmens. Wobei jeweils rund ein Drittel des Gesamt Umsatzes der Maxion-Räder in Europa, Nordamerika und Südamerika gemacht wurde. Der Räderhersteller habe das vergangene Jahr genutzt, um die langfristige strategische Agenda voranzutreiben. „Wir haben Investitionen zur Kapazitätserweiterung im Nutzfahrzeugsegment in Brasilien und Europa abgeschlossen. Wir haben das Aluminiumwerk in Indien weiter hochgefahren und gemeinsam mit unserem Partner in China die Produktion in unserem dortigen Aluminiumräderwerk aufgenommen und dann auch noch den Bau eines neuen Werkes für geschmiedete Nutzfahrzeugräder in Europa aufgenommen“, so Pieter Klinkers, CEO von Iochpe-Maxion. cs