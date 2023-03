Kumho kündigt Fusion zweier Produktlinien an – Händlerevent

Reifen und Fußball, das passt seit jeher gut zusammen, wie man natürlich auch bei Kumho Tire Europe weiß. Der seit Jahren als Sponsor in verschiedenen europäischen Topligen auftretende Reifenhersteller nutzt sein Engagement natürlich zunächst als wichtiges Kundenbindungsinstrument, wie sich dazu nun einmal mehr anlässlich eines Händlerevents in Leverkusen zeigte. Bei dem Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen – dort ist Kumho Tire seit knapp fünf Jahren Sponsor – und dem FC Bayern München am vergangenen Sonntag gab der Hersteller aber auch exklusive Einblicke in seine Planungen für das zukünftige Produkt-Line-up. So sollen demnächst beispielsweise gleich zwei Produktlinien miteinander verschmelzen.

