DFH-Studierende profitieren von Michelin-Stipendien

Nach einer pandemiebedingten Pause in den Jahren 2020 bis 2022 fördert Michelin in diesem Jahr erneut Studierende der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH). Davon profitieren Hillary Wankam (22) und Brice Yohann Saha Bondja (24). Sie studieren seit 2022 Elektrotechnik (Erneuerbare Energien und Systemtechnik) an der Université de Lorraine und an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW Saar) respektive seit 2021 Maschinenbau an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes und an der Université de Lorraine. Beide haben nach ihrem Abitur ihr Heimatland Kamerun verlassen, um einen von der DFH geförderten binationalen Studiengang zu absolvieren. Sie peilen nun ihren Master an und unterzeichneten am 1. März entsprechende Stipendienverträge am DFH-Sitz in der Villa Europa in Saarbrücken. cm

