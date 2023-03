Borbet startet mit dem neuen „Leichtgewicht“ DB8GT2 in die Saison

Pünktlich zum Start in die Frühjahrssaison hat Borbet das Raddesign DB8GT2 am Lager und meldet dies folglich als lieferbar. Bei dem neuen Raddesign der Kategorie Sports, das auf der Essen Motor Show Ende 2021 seine Premiere feiern konnte, habe sich der Hersteller „einmal mehr auf das Wesentliche konzentriert“, was beispielsweise bedeutet: Das Rad in der derzeit verfügbaren Größe 8,5×18 wiegt lediglich 8,8 Kilogramm. Insofern sei das DB8GT2 „ein vorbildliches Leichtgewicht“, das „ein Optimum an Fahrgefühl und agiler Umsetzung“ biete, heißt es dazu in einer Borbet-Mitteilung. Erhältlich ist das Raddesign in verschiedenen Lochkreisen und Einpresstiefen in den Farbgebungen Bronce matt und Black matt. ab