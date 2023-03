Bridgestone rückt nicht nur am Weltfrauentag Gleichberechtigung in den Fokus

Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März macht präsentiert Bridgestone unter anderen die neue Kampagne „Free to Be: Denn wer du bist, ist was wir suchen“. Für den Reifenhersteller ein klarer Aufruf, die Kraft und die Stärke, die eine vielfältige Belegschaft in einem Unternehmen hervorbringt, zu fördern. So möchte der Reifenhersteller ein integratives Umfeld schaffen, das auf Teamarbeit und Respekt beruht.

„Es geht dabei nicht darum, an einem Tag im Jahr das Thema Diversity in den Fokus zu rücken, denn um etwas zu bewegen, braucht es konstante Bemühungen. Deshalb haben Gleichstellungsaktivitäten einen festen Platz im unternehmensinternen Bridgestone-E8-Commitment unter dem Punkt Empowerment erhalten und werden so für alle Geschäftsaktivitäten des Unternehmens mitgedacht“, heißt es aus dem Unternehmen.

Explizite Talentförderung und Diversifizierung waren bisweilen besonders bei Aktivitäten wie dem internen „Women in Motion“-Programm sichtbar geworden. Ein Angebot zur besonderen Förderung weiblicher Führungskräfte rund um die Kernthemen „Lead, Inspire und Connect“. Mit Maßnahmen wie diesen möchte Bridgestone EMIA bis 2030 ein Führungsteam aufstellen, das die gesamte Belegschaft repräsentiert. „Für mich ist aufgrund der positiven Rückmeldung und des großen Engagements der ersten Absolventinnen des Programms bereits klar, dass unsere Aktivitäten hier besonderen Anklang finden“, ergänzt Christian Mühlhäuser, Managing Director Bridgestone Central Europe. „Wir werden weiterhin aktiv daran arbeiten, mit einem umfassenden Engagement für Diversität und Gleichberechtigung einzutreten.“

Auch Eva-Maria Langmann-Klement, HR Business Partner Bridgestone Central Europe, ist davon überzeugt, dass das Coaching und die neue Motivation mitentscheidend sein werden, um das Unternehmen jetzt und auch in Zukunft zu unterstützen und zu bereichern. „Die Aufmerksamkeit, welche die vielfältigen Aktionen rund um den Weltfrauentag auf sich ziehen, sind wichtig, um ein verstärktes Augenmerk auf die Möglichkeiten von Frauen in der Arbeitswelt zu legen und diese zu fördern.“

Auf der Tagesordnung zum Weltfrauentag stehen bei Bridgestone neben zusätzlicher Wertschätzung der Arbeit aller Kolleginnen auch Diskussionsrunden für Kritik und Optimierungspotenzial. In Kleingruppen sollen Kolleginnen an diesem Tag Raum und Zeit finden, Ideen und Gedanken weiterzuentwickeln, um die Gleichstellungsaktivitäten noch zu verbessern und auszubauen. Ziel ist es, alle im Team bestmöglich zu fördern und durch Vielfältigkeit zu wachsen – ganz nach dem Claim: „Denn wer du bist, ist was wir suchen“. cs