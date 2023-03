Jens Eigner übernimmt bei ATU die Leitung des B2B-Vertriebs

Jens Eigner (47) hat zum Jahresbeginn die Vertriebsleitung bei ATU-Flottenlösungen übernommen. In seiner neuen Position ist er unter anderem zuständig für die Planung, Koordination und strategische Weiterentwicklung der B2B-Sales-Aktivitäten in Deutschland. Außerdem unterstützt Eigner den kontinuierlichen Ausbau des ATU-Portfolios für Unternehmen und Fuhrparkbetreiber. Der neue Vertriebsleiter ist bereits seit 1998 für die Werkstattkette mit Sitz in Weiden in der Oberpfalz tätig. Nach ersten Stationen in der Privatkundenbetreuung und im Einkauf wechselte der ausgebildete Industriekaufmann 2006 in das B2B-Segment von ATU. Jens Eigner berichtet direkt an Georg Thoma, Director Fleet und B2B Partnerships. ab