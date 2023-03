8,1 Prozent mehr Gehalt für Beschäftigte in der Kautschukbranche

In der zweiten Tarifverhandlung haben sich die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IGBCE) und die Kautschuk-Arbeitgeber am 28. Februar in Fulda auf ein Entlastungspaket für die 70.000 Beschäftigten der Branche geeinigt. Es bringt den Beschäftigten drei dauerhafte Einkommenserhöhungen von insgesamt 250 Euro, die einer durchschnittlichen prozentualen Erhöhung um 8,1 Prozent entsprechen. Das tarifliche Inflationsgeld in Höhe von 3.000 Euro netto erhalten sie außerdem in vier Einmalzahlungen. Für IGBCE-Mitglieder gibt es zusätzlich 200 Euro.

