Niso Tech legt Reifenreparatur- und RDKS-Workshops erneut auf

Die technischen Ansprüche an die Mitarbeiter in Werkstatt und Verkauf werden immer größer. So hat Niso Tech vergangen Woche wieder mehrere Workshops an seinem deutschen Firmensitz in Essen abgehalten, bei denen es um die Themen Reifenreparatur und Reifendruckkontrollsysteme ging. Wie dazu Sales Coordinator Michael Lenhart betonte, seien die Workshops überaus gut angenommen worden, sodass sie am 16. März 2023 ein weiteres Mal in Essen stattfinden sollen.

