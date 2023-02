Falken-Hersteller Sumitomo Rubber Industries brechen die Erträge weiter weg

Im zurückliegenden Geschäftsjahr näherten sich die Erträge von Sumitomo Rubber Industries weiter schrittweise der Nulllinie an. Wie der japanische Hersteller, der in Europa vorwiegend mit seiner Marke Falken bekannt ist, jetzt berichtet, stiegen 2022 zwar die Umsätze um 17,4 Prozent an, gleichzeitig brach aber auch der Betriebsgewinn deutlich ein. Ergebnis: Die Umsatzrendite lag am Ende des vergangenen Jahres bei nur noch zwei Prozent nach 5,6 Prozent im Vorjahr; die Umsatzrendite war im Verlauf der vergangenen acht Geschäftsjahre (ab 2015) kontinuierlich zurückgegangen, angetrieben durch das Reifengeschäft, worin der Hersteller freilich eine „Herausforderung“ erkennt, wie er auch in seinem ebenfalls jetzt vorgelegten neuen Mid-Term Plan (bis 2027) schreibt. Darin heißt es indes auch, man verorte die Hauptursache für diesen kontinuierlichen Ertragsrückgang im sich verschlechternden Nordamerikageschäft sowie in sich ändernden Gewinnschwellen angesichts höherer Kosten. Auch der Jahresüberschuss brach unterdessen auf nur noch ein Drittel des Vorjahresniveaus ein. arno.borchers@reifenpresse.de

