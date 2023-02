Tuning World Bodensee: Veredelungsliebe trifft Shows

Vom 18. bis 21. Mai wird bei der Tuning World Bodensee wieder die Liebe zum veredelten Automobil zelebriert. Das internationale Messeevent für Autotuning, Lifestyle und Clubszene ist wieder in voller Größe am Start und belegt alle zwölf Hallen des Messegeländes in Friedrichshafen. „Mehr Aussteller, mehr Autos und mehr Shows – die 20. Auflage der Tuning World Bodensee und die Einstandsveranstaltung der neuen Projektleiterin Emanuela Botta wird das Fest“, betont Messechef Klaus Wellmann.

Über 1.600 Autos, zwölf Hallen und zahlreiche namhafte Aussteller, die 2023 wieder dabei sind. „Wir verzeichnen zum aktuellen Zeitpunkt einen guten Anmeldestand bei den kommerziellen Ausstellern, die Style Mile wächst kräftig auf über drei Hallen und bringt die aktuellsten Tuningtrends sowie die angesagtesten Brands und Crews an den Bodensee. Zudem verzeichnen wir zahlreiche Bewerbungen in der Club- und Private-Car-Area und der Ticketvorverkauf läuft super. Wir sind mit dem aktuellen Zwischenstand sehr zufrieden“, berichtet Projektleiterin Emanuela Botta. Abgerundet wird das Spektakel mit einem actionreichen Rahmenprogramm, das von Driftshows, über FMX- und Buggy-Jumps bis hin zu den legendären After-Show Partys keine Wünsche offenlassen soll. cs