Lkw-RDKS wird zur Pflicht: Verbrauch, Emissionen und Sicherheit im Fokus

Mittlerweile ist wohl allen klargeworden: Ab Juli 2024 müssen auch neu zugelassene leichte und schwere Nutzfahrzeuge verpflichtend mit einem RDK-System ausgerüstet sein, wie dies bei Pkw bereits seit 2014 vorgeschrieben ist. Auch wenn der Reifenmarkt angesichts seiner knapp zehnjährigen Erfahrungen mit dem Thema als weitestgehend vorbereitet gilt, so bestehen dennoch Herausforderungen, zumal sich RDK-Systeme zwischen Pkw und Lkw technisch doch durchaus unterscheiden. So stellt etwa der Kommunikationspfad zur Zugmaschine gerade bei Trailern eine technische Herausforderung dar; auch die Art der Sensorbefestigung weicht mitunter vom bekannten Pkw-Standard ab. Im großen NRZ-Interview erklärt Christian Markert, Geschäftsführer des auf Lkw-RDK-Systeme spezialisierten Unternehmens TireCheck (Heidenheim), was die Motivation des Gesetzgebers und wie der Status quo im Markt ist und vor allem, wo dabei der Reifenhandel in Deutschland steht.

