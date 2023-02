Nokian Tyres vollzieht auch in China einen Rückzug – Begrenzte Kapazitäten

Offenbar will Nokian Tyres nicht nur in Russland einen „kontrollierten Rückzug“ vollziehen. Wie der Hersteller jetzt ankündigt, werde man auch dem chinesischen Markt den Rücken kehren – zumindest „vorübergehend“, wie der finnische Hersteller dazu jetzt auf seiner Internetseite in China ankündigt. Nokian Tyres verweist zur Erklärung auf „die begrenzten Produktionskapazitäten“, die dem Unternehmen „infolge der internationalen Situation“ nur zur Verfügung stünden; so habe Nokian Tyres seine „globale Geschäftsstrategie überarbeiten“ müssen. Das bedeutet konkret, man werde Verkauf und Aktivitäten der 2011 im Land gegründeten Nokian Tires Trading (Shanghai) auf dem chinesischen Markt „vorrübergehend aussetzen“. Weitere Details, etwa zum Zeitplan oder zum Fortbestand eines Aftersales-Service nannte der Hersteller indes nicht. ab