Michelin hat neuen Flotationsreifen aus der Spraybib-CFO-Reihe im Programm

Im Frühjahr 2022 hat Michelin seine Spraybib-CFO-Reihe (Cyclic Field Operation) eingeführt. Nun bietet der Reifenhersteller eine neue Dimension an. Der VF710/60 R 46 CFO 186D/182E TL wurde für selbstfahrende Feldspritzen entwickelt und ist der erste Niederdruck-Flotation-Reifen in der Reihe. Der Reifen hat einen Durchmesser von 2,05 Meter, sei hochproduktiv, schone die Böden und biete Feldspritzen mit Großraumtanks eine sehr gute Fahrstabilität.

„Dies ist der erste Flotationreifen in der Michelin-Spraybib-CFO-Reihe. Er wurde speziell auf die Anforderungen der Anwender und Hersteller ausgelegt. Diese haben bereits Prototypen des neuen Reifens auf ihren Maschinen getestet, um sie für die Erstausrüstung zu homologieren – deshalb war der Wunsch nach einem solchen Reifen umso größer“, sagt Jürgen Ihl, Sales Director – Beyond Road Business Line Deutschland, Österreich, Schweiz bei Michelin.

Mit der neuen Reihe könne bei zyklischen Feldeinsätzen die Tragfähigkeit bei 30 Stundenkilometern um bis zu 14 Prozent erhöht werden. Die verstärkte Karkass-Konstruktion erlaube laut Hersteller eine um bis zu 1,3 Tonnen höhere Traglastkapazität pro Achse – je nach Reifengröße. Durch die optimierte Bodenaufstandsfläche bei niedrigeren Reifenfülldrücken könne die Traktionsleistung im Feld um bis zu 20 Prozent verbessert werden, heißt es weiter. Zusätzlich ermögliche die Markierung mit dem Geschwindigkeitsindex E Geschwindigkeiten bis 70 Stundenkilometer. Dank der breiteren, massiveren und größeren Anzahl an Stollen im Vergleich zu einem Reifen in herkömmlicher Bauweise habe der Pneu auch eine längere Lebensdauer.

Die neue Karkass-Konstruktion kombiniert VF – und CFO-Standards. „So kann der Betriebsdruck bei zyklischem Feldeinsatz um bis zu 0,7 bar reduziert werden, wodurch die Bodenverdichtung verringert werden kann. Bei kleineren und somit leichteren Feldspritzen sind mit dem Reifen nun Mindestdrücke von 0,8 bar möglich, wogegen bei der ersten Generation der Michelin-Spraybib-Reifen ohne CFO-Markierung 1,8 bar – je nach Dimension – notwendig gewesen ist“, heißt es aus dem Unternehmen.

Durch den um bis zu 0,7 bar niedrigeren Reifenfülldruck und der VF-Karkass-Konstruktion würden die übertragenen Vibrationen auf Fahrer und Maschine im Fahrbetrieb minimiert. „Die Flotation-Reifendimension verleiht selbstfahrenden Feldspritzen und anderen Spezialmaschinen ein hohes Maß an Stabilität, auch auf schwer zu bearbeitenden Böden. Das ist von Vorteil, denn die Fahrzeuge werden immer größer, haben Tankvolumina von bis zu 10.000 Litern und Arbeitsbreiten von mehr als 50 Metern. Dadurch steigen die Lasten auf die Reifen. Hinzu kommen die hohen Anforderungen an den Reifen durch Geschwindigkeiten auf der Straße von teilweise mehr als 50 Stundenkilometer – je nach regionaler Gesetzgebung“, so Michelin. Mit der neuen Dimension CFO VF710/60 R 46 CFO 186D/182E TL könnten diese gestiegenen Erwartungen der Nutzer erfüllt werden. Der Pneu ist bereits bei den Händlern und werde auch in der Erstausrüstung auf Maschinen von AGCO, CNH und John Deere angeboten. cs