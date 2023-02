Yokohama Rubber nimmt neuen Indoor Ice Circle in Japan in Betrieb

Yokohama Rubber hat in Japan eine neue Testeinrichtung für Winterreifen in Betrieb genommen. Der Indoor Ice Circle ist Teil des bereits 2015 eingeweihten Tire Test Center of Hokkaido (TTCH) und ermöglicht auf einer Kreisbahn mit einem Radius von bis zu 22 Metern vor allem das Kurvenverhalten von Winterreifen auf Eis. Bereits 2018 hatte der japanische Hersteller vor Ort seine erste Eisbahn zu Reifentestzwecken eingeweiht, die dann 2020 ein Upgrade erhielt und zu Japans größter ganzjährig nutzbarer Indoor-Kühleinheit mit Temperaturen an der Eisoberfläche von bis zu minus zehn Grad ausgebaut wurde. Hier werden vorwiegend Bremstests durchgeführt. Der neue Indoor Ice Circle ermöglicht nun auf einer Fläche von knapp 2.000 Quadratmetern, auch das Kurvenverhalten von Reifen zu testen. Die dazu neu errichtete Halle ist 12,3 Meter hoch und hat eine Seitenlänge von 56 Metern. ab