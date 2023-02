Yokohama Rubber wartet auf Okay europäischer Wettbewerbsbehörden

Nachdem Yokohama Rubber und Trelleborg kurz nach Weihnachten in gleichlautenden Mitteilungen erklärt hatten, die Übernahme der Sparte Trelleborg Wheel Systems (TWS) durch den japanischen Hersteller werde sich um einige Monate verzögern, gibt es jetzt weitere Details dazu. Wie die Zentrale des schwedischen Unternehmens gegenüber unserer Verlagsgruppe erklärte, habe die geplante Übernahme bereits in 70 relevanten Märkten wettbewerbsrechtlich das Okay erhalten, darunter auch in den USA. Noch offen sei unterdessen die Entscheidung der britischen Competition and Markets Authority sowie die der EU-Kommission; entsprechende Verfahren seien jetzt aber in ihre letzte Phase eingetreten, betont Trelleborg dazu. „Unsere gemeinsame Einschätzung mit Yokohama ist, wie bereits mehrfach kommuniziert, dass es keine Gründe gibt, die gegen eine Genehmigung dieses Geschäfts sprechen“, sagte dazu Karin Larsson, Vice President Communications bei Trelleborg. Ursprünglich war ein Abschluss der 2,1-Milliarden-Euro-Übernahme zum Ende des vergangenen Jahres geplant gewesen, die Verzögerung sei dabei das Ergebnis eines „normalen Verfahrens“, so Larsson. ab