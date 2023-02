ZDK: „85 Prozent der Praktikanten werden später Auszubildende“

Die Bedeutung von Social Media und Videos für das Nachwuchsmarketing waren die wichtigsten Themen auf der Jahrestagung der Initiative AutoBerufe in Mannheim. Teilgenommen haben neben Kfz-Azubis deshalb auch Lehrer und 20 Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 in der Berufsorientierung, die Interesse an einem Praktikum im Kfz-Gewerbe haben. Sie hatten Gelegenheit, den Kfz-Weltmeister Stefan Mißbach aus Dresden zu den Themen Schulabschluss, Ausbildung, Karriere und zum Wettbewerb World Skills zu befragen. „Man kann zeigen, was in einem steckt“, ermutigte Mißbach die Schüler, eine Ausbildung im Kfz-Gewerbe zu machen und sich in den Berufswettbewerben zu engagieren.

