Der M3 Touring by AC Schnitzer ist da

Weit mehr als 30 Jahre hat es gedauert, dass BMW erstmals eine Touring-Version des Sportwagen-Klassikers M3 an den Start gebracht hat. Die AC Schnitzer Entwicklungs-Crew hat die Herausforderung angenommen den Wagen noch weiter zu optimieren. Abgerundet wurde das Paket mit AC3-Rädern in Silber/Anthrazit oder Anthrazit/Silber. Die Schmiederäder sind für den Wagen in 10,0×20 Zoll erhältlich. Noch besser werde laut Unternehmensangaben die Straßenlage der M3-Modelle durch die angebotene Mischbereifung. An der Vorderachse werden die AC3-Räder in 20 Zoll mit Reifen der Dimension 285/30 R20 ausgerüstet und für die hinteren Felgen kommen sogar Reifen der Größe 295/30 R20 zum Einsatz. cs