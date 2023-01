Der ID.Buzz kann bald auch auf dem B40-Rad von Brock stehen

In Kürze bietet der Felgenhersteller Brock Alloy Wheels das B40-Rad für den neuen ID. Buzz von Volkswagen an. Das Y-Speichen-Design ist in den Farben Schwarz Glanz Voll-Poliert, Satin Black Matt oder Ferric Grey Matt zu haben. Als Vorder-, Hinterachsen Kombination in 8,0×19 ET45 und 9,0×19 ET58, bei einer Bereifung von 235/55 und 255/50 R19, entspricht das Rad den Seriendaten. Sowohl für den ID.Buzz als auch das Cargo-Modell gibt es eine passende ECE und ABE, heißt es aus dem Unternehmen. cs