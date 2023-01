Beförderung für Iris Radeck bei PTG

Iris Radeck hat Anfang des Jahres mehr Verantwortung bei dem Deutschland-Ableger der Prometeon Tyre Group (PTG) übernommen. Fungierte sie nach ihrem im Frühjahr 2020 erfolgten Einstieg bei der Prometeon Tyre Deutschland GmbH dort zuletzt als Marketing & Pricing Specialist für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), ist sie nunmehr zum Trade Marketing Manager CER – also für die Central European Region bzw. Zentraleuropa – befördert worden. Dafür bringt sie einiges an Branchenerfahrung mit, hat Radeck früher doch schon fast acht Jahre als Assistentin der Vertriebsleitung in Diensten der inzwischen aufgelösten Servicequadrat GmbH & Co. KG gestanden oder mehr als 14 Jahre für die Point S Reifen Radeck OHG gearbeitet. christian.marx@reifenpresse.de