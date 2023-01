Alexander Stiebling zum „Weiterdenker des Monats“ gekürt

Die Münchner Philoneos GmbH, hinter der nach eigenem Bekunden Wissenschaftler „mit Hang zur Praxis“ stehen, die sich zugleich noch als zukunftsorientierte Traditionalisten sowie Digital Natives mit einem Faible für Analoges und Liebe zu Familienunternehmen beschreiben, küren mehr oder weniger regelmäßig sogenannte „Weiterdenker des Monats“. Damit werden demnach Unternehmer „ausgezeichnet, die vor- und weiterdenken und in Familienunternehmen besonders zukunftsbildend wirken“. Im Januar kann sich Alexander Stiebling, einer der Geschäftsführer der Reifen Stiebling GmbH, über diese Würdigung freuen. „Wir haben mit ihm über die Herausforderung des Fachkräftemangels in Handwerksberufen gesprochen und wie er seine Arbeitgebermarke stärkt, zum Beispiel durch Kooperation mit anderen Familienunternehmen“, so die Münchner. christian.marx@reifenpresse.de

