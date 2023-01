Team legt Fokus auf Vernetzung auf allen sinnvollen Ebenen – Innovationskreis

Schlägt man im Duden das Wort Kooperation nach, steht dort als Erklärung: Zusammenarbeit verschiedener Partner. Diese Definition haben die Gesellschafter der vor über 40 Jahren gegründeten Team-Kooperation seit 2018 offenkundig mit einem neuem Inhalt gefüllt. In den vergangenen fünf Jahren haben die elf Filialisten „verstärkt den Fokus auf eine Vernetzung der Unternehmen auf allen sinnvollen Ebenen gelegt“, beschreibt die Team-Zentrale mit Sitz in Isernhagen bei Hannover den Wandel weg von einer Organisation, die sich in früheren Jahren oft ‚nur‘ als Einkaufsgemeinschaft verstand. Zentrale Triebkraft dabei: der sogenannte Innovationskreis, der seiner Besetzung entsprechend als Juniorenkreis gestartet war. Die Projekte sind dabei vielfältig, der Austausch intensiv; das Ziel: die individuellen Stärken des Einzelnen erkennen und auf die anderen Kooperationspartner ausrollen.

Dieser Beitrag ist außerdem in der Dezember-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG erschienen, die hier als E-Paper erhältlich ist. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.