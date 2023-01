Borbet-Belegschaft spendet an ein Kinderhospiz

Die Belegschaft der Borbet Thüringen GmbH hat 500 Euro gesammelt. 500 Euro hat der Arbeitgeber oben drauf gelegt. Jetzt wurde der Spendenscheck an die Kinderhospiz Mitteldeutschland GmbH in Nordhausen übergeben. „Unsere Kolleginnen und Kollegen verfolgen seit vielen Jahren den Aufbau des Kinderhospizes in unserer Region und die aufopferungsvolle Arbeit der Mitarbeitenden vor Ort. Sie geben jeden Tag ihr Bestes, um schwer kranken Kindern und deren Familien eine der Situation entsprechend angenehme Zeit mit schönen Momenten zu bereiten“, erklärt der Borbet-Betriebsratsvorsitzende Dirk Schirrmacher, wie es zur Spendenidee kam. Dr. Claus-Michael Honsel, Geschäftsführer der Borbet Thüringen GmbH war begeistert über die Initiative seiner Mitarbeiter und verdoppelte die Spendensumme. „Wir freuen uns, dass in der Weihnachtszeit dank der Spendenbereitschaft unsere Belegschaft eine solche Summe zustande kam. Diese stocken wir gerne auf 1.000 Euro auf“, so der Geschäftsführer. cs