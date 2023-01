UTA Edenred bietet Transport- und Mobilitätskunden Hilfe in Sachen Nachhaltigkeit

Als Teil ihres Mobilitätsangebots hat UTA Edenred nun das Nachhaltigkeitsprogramm „Move for Good“ der Edenred-Gruppe eingeführt. Damit können Transport- und Mobilitätskunden die CO 2 -Bilanz ihrer Fahrzeugflotten verbessern und so ihren ökologischen Fußabdruck verringern. Darüber hinaus soll das Programm des Mobilitätsdienstleisters zum Schutz der weltweiten Ökosysteme beitragen und die Erhaltung der Biodiversität fördern. Das globale Programm „Move for Good“ verbinde ökonomische Aspekte mit Umweltbewusstsein und vereine strategische Ziele mit konkreten Maßnahmen, heißt es dazu von UTA Edenred. Es werde bereits in einigen Ländern Europas und Lateinamerika angeboten und schrittweise auf weitere Tochterunternehmen ausgerollt. ab

