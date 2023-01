Trailer von Schmitz Cargobull auch als Gebrauchte überaus populär

Europa-Lkw.de, eine Onlineplattform für gebrauchte Fahrzeuge, hat sein Barometer für den Lkw-Gebrauchtmarkt 2022 veröffentlicht. Anhand von Nutzeranalysen ermittelt die Plattform, welche gebrauchten Fahrzeuge in Deutschland im Jahr 2022 am häufigsten gefragt waren. Bei der Suche nach Sattelaufliegern steht Schmitz Cargobull bei allen Aufliegertypen auf Platz eins der Bewertung und ist damit die am meisten gesuchte Trailermarke.

