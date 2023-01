Überarbeitete BKT-Website geht online

Der auf das Off-The-Road- bzw. OTR-Segment spezialisierte indische Reifenhersteller Balkrishna Industries Ltd. (BKT) hat seine Webseiten einer Überarbeitung unterzogen. Die Plattform unter www.bkt-tires.com soll Nutzern nun eine noch komfortablere und benutzerfreundlichere Oberfläche bieten sowie exklusive Inhalte, Berichte aus erster Hand und ständig aktualisierte Informationen rund um das Unternehmen bzw. dessen Produkte für die Landwirtschaft oder den Industrieeinsatz. Als einer der zentralen Bestandteile der BKT-Website spiele bei alldem der Blog-Bereich eine wichtige Rolle, heißt es. „Allerdings in einem neuen Look und Stil, mit wöchentlichen Einblicken, die direkt von BKT-Mitarbeitern erzählt werden. Der Blog stellt nicht nur das BKT-Universum vor, sondern führt die Nutzer auch durch Lektüre, Berichte, Interviews und Kuriositäten, die all jene faszinieren und neugierig machen sollen, die Teil der großen BKT-Familie werden wollen und natürlich auch über Neuigkeiten und Trends in der Branche auf dem Laufenden bleiben wollen“, so das Unternehmen. Dem Thema Nachhaltigkeit sind demnach ebenfalls zahlreiche der Seiten gewidmet. Wie man in diesem Zusammenhang betont, zeige die erneuerte Site insofern „einmal mehr, wie sehr BKT gewillt ist, seine Geschichte mit der gesamten Onlinegemeinschaft zu teilen und so nicht nur Produkte, sondern auch soziales Engagement und Projekte auf der ganzen Welt vorzustellen“. cm