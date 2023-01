Grasdorf reduziert Energiekostenzuschlag deutlich

Angesichts einer „Entspannung“ bei den Treibstoffkosten hat Grasdorf per gestern seinen Energiekostenzuschlag gesenkt. Wie es dazu in einem Kundenanschreiben heißt, werden seither für alle Lieferungen per Speditionen im Inland und nach Österreich 14,90 Euro als „zusätzliche Pauschale“ berechnet; zuletzt waren dies noch 18,50 Euro. Das entspricht einer Verringerung um nahezu 20 Prozent. Für alle Lieferungen per Paketdienst erhebt der Großhändler mit Fokus auf Landwirtschaftsreifen, -räder und -kompletträder und Sitz in Holle bei Hildesheim nun eine zusätzliche Pauschale von drei Euro. Die Pauschalen fielen „zusätzlich zu den bekannten festgelegten Transportkosten“ an, schreibt Geschäftsführer Dr. Michael Weißbach von Grasdorf in dem Anschreiben und erklärt, man hoffe darauf, bald weitere „positive Nachrichten zu den Anpassungen senden“ zu können. ab