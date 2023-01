Dr. Christof M. Stotko ist neuer Gawronski-Geschäftsführer

Seit Anfang des Jahres hat die Gawronski GmbH einen neuen Geschäftsführer. Wie der Fördertechnikspezialist mit Sitz in Neuhausen bei Stuttgart mitteilt, habe man Dr. Christof M. Stotko (50) zum 1. Januar in die Geschäftsführung berufen, nachdem er zuvor ein halbes Jahr die Position des Vertriebsleiters innehatte. Der promovierte Wirtschaftsingenieur verantwortet bei Gawronski nunmehr neben dem Vertrieb auch die Anwendungsentwicklung sowie den Service. So könne der neu berufene Geschäftsführer eine nachhaltige und stabile Weiterentwicklung der Vertriebsaktivitäten in den Mittelpunkt sämtlicher Geschäftsaktivitäten stellen. Dr. Stotko: „Ich werde das Lösungsportfolio noch stärker an den Kundenanforderungen und -bedarfen ausrichten.“ Der promovierte Wirtschaftsingenieur verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Vertriebs- und Managementerfahrung insbesondere im Mittelstand. Weiterhin Geschäftsführer der Gawronski GmbH ist Seweryn Gawronski. Andreas Neubert, bisheriger Leiter Vertrieb & Marketing bei Gawronski, hat zwischenzeitig das Unternehmen verlassen. ab