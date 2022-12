Reifen Burkhardt zieht Bilanz – „Massiver Ausbau“ des regionalen Großhandels

Das Ende eines Jahres, gerade eines Jahres wie 2022, ist ein Pflichttermin für einen Rückblick. Das sieht man auch bei Reifen Burkhardt so. Der Großhändler zieht dabei eine eher gemischte Bilanz. So habe man mit Reifen durchaus Umsatzsteigerungen erzielen können, wie dazu Uwe Burkhardt gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG betont. In der ebenfalls wichtigen Warengruppe der Alufelgen sei 2022 hingegen „ein massiver Rückgang spürbar“ gewesen. „Ausbleibende Zulassungszahlen und gestiegene Kosten für die Alufelgenproduktion in Einheit mit mangelndem Kaufverhalten der Endverbraucher“ hätten sich entsprechend ausgewirkt. Beim Blick auf das neue Jahr erscheinen ebenfalls unterschiedliche Entwicklungen möglich, darunter immerhin auch „leicht steigende Zahlen“; das Jahr könnte demnach auch positiv überraschen, heißt es dazu weiter aus Bruchsal vom Sitz des Unternehmens, das bekanntlich seit dem 1. September offiziell zu Goodyear gehört.

