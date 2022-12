Borbet ehrt Mitarbeiter wegen langjÃ¤hriger BetriebszughÃ¶rigkeit

Seit mittlerweile 60 Jahren hat das Unternehmen Borbet seinen Stammsitz in Hallenberg-Hesborn. Einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind dem Räderhersteller bereits seit über 40 Jahren treu. In einer Feierstunde würdigte Margot Borbet in ihrer Funktion als CEO der Borbet GmbH (die sie noch bis Ende des Monats innehat) das Engagement und die langjährige Treue der Mitarbeiter zum Familienunternehmen.

In der vergangenen Zeit habe pandemiebedingt keine größere Ehrung vorgenommen werden können, deshalb lud Margot Borbet die zahlreichen Jubilare als Dank für die geleistete Arbeit und die Loyalität zum Unternehmen zu einem gemeinsamen Essen in den Sauerländer Hof in Hallenberg ein. Dort übergab die Firmenchefin traditionell die Jubiläumsgeschenke, ehe in gemütlicher Runde in Erinnerungen geschwelgt wurde. „Einige Mitarbeiter haben sogar die Markteinführung des legendären Klassikers Borbet A live miterlebt – denn das Raddesign wird in diesem Jahr 35 Jahre alt“, heißt es beim Räderhersteller. cs