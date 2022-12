Stéphane Demarteau unterstützt das Kenda-Vertriebsteam

Kenda Tire kündigt einen neuen Mitarbeiter im Vertriebsteam an. Stéphane Demarteau tritt als Key Account Manager France & Benelux in das Unternehmen ein und wird an Henno Plaggenborg, Director of Automotive Division, Europe, berichten. Er war vorher als Account Manager Belgien Luxemburg für Hankook Tires tätig und soll dabei helfen, dass das Kenda-Produktangebot kommuniziert wird und dadurch die Markenbekanntheit erhöht wird. cs