Dragoon-Räder veredeln Mercedes C400 4Matic

Dieser Mercedes C400 4Matic wurde von JMS Fahrzeugteile auch mit einem Satz Barracuda-Rädern veredelt. An den Achsen sitzen Dragoon-Felgen in den Dimensionen 8,5×19 (konkav) und 9,0×19 (deep konkav) Zoll in der Farbvariante Highgloss Bronze. Die Räder sind im Flowforming-Verfahren gefertigt, „sodass sie in den verwendeten Größen nur um die zehn Kilogramm wiegen“. Die Bereifung misst 225/40 R19 und 255/35 R19. cs