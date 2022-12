Goodyear leiht Dębica 100 Millionen Złoty zu 7,88 Prozent

Einer Mitteilung der polnischen Finanzaufsicht zufolge leiht sich der Reifenhersteller Oponiarska Dębica S.A. mit Sitz im polnischen Dębica 100 Millionen Polnische Złoty (21,3 Millionen Euro) von seiner Muttergesellschaft, der Goodyear S.A. aus dem luxemburgischen Colmar-Berg. Der Zinssatz, den Dębica für das durch den amerikanischen Mutterkonzern besicherte Darlehen zahlt, sei mit 7,88 Prozent vereinbart worden; die Laufzeit beträgt ein Jahr und endet am 19. Dezember 2023. Eine etwaige Zweckbindung für das Darlehen ist in den öffentlich zugänglichen Unterlagen dazu nicht ersichtlich. Goodyear S.A. hält über die ebenfalls in Luxemburg ansässige Goodyear Holdings S.à r.l. 87,251 Prozent der Anteile am polnischen Reifenhersteller, dessen Marke Debica auch in Deutschland über Goodyear angeboten wird. ab