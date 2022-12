Sailun Europe verstärkt deutsches Pkw-Reifenvertriebsteam

Im Zuge ihrer „kontinuierlichen Marktbearbeitung und im Einklang mit der langfristigen Wachstumsstrategie“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt, verstärkt die Sailun Europe GmbH ihr Vertriebsteam: Ab sofort übernimmt Markus Köbbe die Position des Regional Sales Manager Sailun Pkw für Deutschland in der Region Nord/West. „Wir freuen uns sehr, mit Markus Köbbe einen weiteren felderprobten Reifenvertriebler an Bord zu haben. Er bringt nicht nur langjährige Erfahrung im Kerngeschäft mit, sondern verfügt auch über einen OE- und unternehmerischen Background“, kommentiert Gareth S. Passmore, Senior Vice President PCR / TBR Sailun Europe, die Neuverpflichtung des 53-Jährigen.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN