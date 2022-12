MatraX-Reifen feiern Premiere auf Automechanika in Dubai

Nachdem der Großhändler Alves Bandeira International im Frühsommer auf der Tire Cologne mit seiner neuen Reifenmarke MatraX Tyres seine Premiere auf einer internationalen Messe feiern konnte, hat das Unternehmen aus Portugal jetzt auch auf der Automechanika Dubai Präsenz gezeigt; in den Vereinigten Arabischen Emiraten betreibt der Distributeur ein eigenes Büro. CEO André Bandeira freute sich darüber, das MatraX-Reifensortiment in Dubai nicht nur vielen bestehenden Kunden zeigen zu können, sondern auch in Kontakt „mit etlichen potenziellen neuen Partnern aus der gesamten Welt“ zu kommen. Im Mittelpunkt der Messepräsentation auf der Automechanika Dubai standen die Profile MatraX Urcola, Veragua FX and Morucha. ab