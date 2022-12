Reaktivierung der Tyre24-Lieferantenfavoritenfunktion

Im Zuge der Einführung des neuen Preismodells auf ihrer B2B-Plattform Tyre24 hatte die Alzura AG die dortige Lieferantenfavoritenfunktion entfernt. Nach entsprechenden Rückmeldungen von Kunden hat das Unternehmen sie in leicht abgewandelter Form nun jedoch reaktiviert. Im Profil eines Lieferanten, zu dem Händler über einen Link in den Auftragsdetails gelangen, können Nutzer den betreffenden Anbieter statt wie zuvor mit Smileys jetzt mit „Gefällt mir“ oder „Gefällt mir nicht“ markieren. Angezeigt werden derlei Bewertungen bei der Suche nach Artikeln in der Lieferantenansicht dann mit Daumen-hoch-/Daumen-runter-Symbol. Früher per Smiley vergebene Bewertungen sind bei alldem nicht verloren gegangen, sondern wurden berücksichtigt bzw. in die überarbeitete Version übernommen. „Das Feedback der Kunden hat uns gezeigt, dass die Favoritenfunktion ein großes Bedürfnis ist. Deshalb wurde die sogenannte Favoritenliste neu programmiert und wieder aktiviert”, erklärt Alzura-CEO und -Gründer Michael Saitow. cm