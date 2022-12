Bohnenkamp bietet wieder Trainings rund um das Thema Landwirtschaftsreifen

Die Termine der Grundlagentrainings des Bohnenkamp TrainingCenter (BTC) für das erste Halbjahr 2023 stehen fest. Ab sofort können Interessierte ihre Teilnahme an den Trainings „Grundlagen Reifenmontage“ oder „Grundlagen Reifen und Räder“ buchen.

Los geht es bereits in der zweiten Januarhälfte. Gemeinsam mit dem Partner Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) realisiert Bohnenkamp für die Profis aus dem Reifenhandel und Landmaschinenhandel, dem Fahrzeugbau und der Werkstatt auch im kommenden Jahr die Grundlagenschulungen über Reifen und Räder sowie zur Reifenmontage. Thematisiert werden sämtliche Produktkategorien für Reifen und Räder in professioneller, landwirtschaftlicher Anwendung bis hin zum Auswahlprozess des richtigen Reifens für konkrete Einsatzszenarien. Alle Schulungen finden am Bohnenkamp-Hauptsitz in Osnabrück statt.

Um die Grundlagen der Reifenmontage geht in bei diesen beiden Terminen vom 31. Januar bis 2. Februar oder vom 7. bis 8. März. Vom 17. Bis 18. Januar und vom 27. Bis 28. Juni läuft das Training „Grundlagen Reifen und Räder“. Weitere Infos und Anmeldungen bei Bohnenkamp. cs