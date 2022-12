Fuhrpark: AZuR startet Umfrage zu runderneuerten Reifen

Die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) macht zurzeit eine Umfrage, mit der sie ermitteln will, wie Flottenbetreiber und Fuhrparkbesitzer runderneuerte Reifen einsetzen, und wie man die Runderneuerungsquote in Deutschland erhöhen könnte. Zudem soll die AZuR-Umfrage Denkanstöße zu einem nachhaltigeren Flottenmanagement geben und die ökonomischen wie ökologischen Vorteile der Rund­erneuerung vermitteln. Die Teilnahme an der Umfrage unterstützt AZuR dabei, wichtige Erkenntnisse für die bedarfsgerechte Optimierung runderneuerter Reifen für Nutzfahrzeuge und Pkw zu gewinnen und umzusetzen, was auch für Werkstätten von Interesse sein dürfte. Hier geht es zur Umfrage. cs